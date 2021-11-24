На посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду претендують троє кандидаток

За результатами другого етапу конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду та за рішенням комісії до наступного етапу конкурсу пройшли троє кандидаток.
Імена претенденток назвала пресслужба Мінветеранів у середу, 24 листопада.
Це:
У п’ятницю, 26 листопада, на них чекає останній етап конкурсного відбору – співбесіда з міністром у справах ветеранів України.
23 листопада у Veteran Hub відбулося проведення чергового етапу конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду – презентації стратегій кандидатів і співбесіда з членами конкурсної комісії.
П’ятеро кандидатів презентували свої стратегії та проходили співбесіду в онлайн-режимі.
Довідково:
Ініціатива створення Українського ветеранського фонду – державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих, подальшу реабілітацію та реінтеграцію до мирного життя через відповідні проєкти – належить Міністерству у справах ветеранів України.
Рішення про створення фонду було прийнято на засіданні Уряду 14 липня 2021 року.
Фонд займатиметься розробкою і впровадженням сучасних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та їхніх родин. Він стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу.
Український ветеранський фонд запрацює з 1 січня 2022 року.
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