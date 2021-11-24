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На посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду претендують троє кандидаток

24/11/2021 19:12

За результатами другого етапу конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду та за рішенням комісії до наступного етапу конкурсу пройшли троє кандидаток.

Імена претенденток назвала пресслужба Мінветеранів у середу, 24 листопада.

Це:

  • Валерія Голощапова;
  • Каріна Дорошенко;
  • Наталія Калмикова.

У п’ятницю, 26 листопада, на них чекає останній етап конкурсного відбору – співбесіда з міністром у справах ветеранів України.

23 листопада у Veteran Hub відбулося проведення чергового етапу конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду – презентації стратегій кандидатів і співбесіда з членами конкурсної комісії.

П’ятеро кандидатів презентували свої стратегії та проходили співбесіду в онлайн-режимі.

Довідково:
Ініціатива створення Українського ветеранського фонду – державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих, подальшу реабілітацію та реінтеграцію до мирного життя через відповідні проєкти – належить Міністерству у справах ветеранів України.
Рішення про створення фонду було прийнято на засіданні Уряду 14 липня 2021 року.
Фонд займатиметься розробкою і впровадженням сучасних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та їхніх родин. Він стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу.
Український ветеранський фонд запрацює з 1 січня 2022 року.

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