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США запросили близько 110 держав на саміт із питань демократії

24/11/2021 10:47

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив близько 110 держав на віртуальний саміт із питань демократії в грудні.

Про це в середу, 24 листопада, інформує “Радіо Свобода”.

Серед запрошених – західні союзники, але не Китай чи Російська Федерація. Про це свідчить список, опублікований на сайті Держдепартаменту напередодні.

У списку запрошених – Україна, Вірменія, Болгарія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Пакистан, Румунія, Сербія.

У списку немає жодної країни Центральної Азії, а також Азербайджану, Білорусі, Боснії і Герцеговини та Угорщини.

Саміт за демократію проходитиме онлайн із 9 по 10 грудня, об’єднуючи лідерів урядів, громадянського суспільства і приватного сектору.

“Саміт буде зосереджений на викликах і можливостях, які стоять перед демократіями, і надасть платформу для лідерів, щоб оголосити як індивідуальні, так і колективні зобов’язання, реформи й ініціативи щодо захисту демократії та прав людини всередині країни і за кордоном”, – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Ці зобов’язання включатимуть внутрішні й міжнародні ініціативи для протидії авторитаризму, боротьби з корупцією та сприяння повазі до прав людини.

У серпні в Білому домі анонсували цей онлайн-саміт.

У грудні 2022 року планується проведення другого саміт за демократію, проте вже в очному форматі.

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