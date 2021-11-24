Резніков і Залужний в Одесі підбивали підсумки діяльності ЗСУ за 2021 рік і нарізали завдання на 2022-й

Фото пресслужби ГШ ЗСУ

За участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони України Олексія Резнікова підбито підсумки діяльності Збройних сил України за 2021 рік за всіма напрямками.

Захід відбувся в середу, 24 листопада, на базі Військової академії в Одесі, повідомила пресслужба Генштабу.

Під час підбиття підсумків було обговорено питання щодо ситуації, яка склалася навколо кордонів України та тенденції її розвитку.

“Ми розглядаємо всі сценарії, щоб Збройні сили могли оперативно відреагувати на можливе загострення”, – зауважив Залужний.

Була детально проаналізована обстановка у районі проведення операції Об’єднаних сил з урахуванням підготовки особового складу, техніки та ведення бойових дій.

“Одним із пріоритетних напрямів діяльності ЗС України у поточному році було продовження завершення трансформації системи управління Збройних сил за принципами НАТО, поглиблення набуття органами військового управління і штабами спроможності забезпечити стійке управління військами (силами) та їхнє ефективне застосування за стандартами НАТО”, – йдеться в пресрелізі ГШ.

Протягом 2021 року належну увагу було приділено підтриманню постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин та підрозділів Збройних сил до виконання завдань за призначенням.

Залужний також відзначив кращих командирів військових частин та підрозділів за підсумками 2021 року і поставив завдання на наступний рік.

Також у заході взяли участь заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Сергій Шаптала, командувачі видів та родів військ, командири військових частин та керівники структурних підрозділів Генерального штабу і органів військового управління Збройних Сил України.

Читайте також:

Залужний і Резніков окреслили основні напрямки для усунення корупції у війську