Полярники з “Академіка Вернадського” взяли участь в “Марафоні, який ніхто не хоче бігти”. ФОТО

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Восьмеро полярників 26-ї Української антарктичної експедиції зі станції “Академік Вернадський” взяли участь в “Марафоні, який ніхто не хоче бігти”.

Це забіг, що стартував у селищі Нью-Йорк на Донеччині, за кілометр від лінії фронту. Проєкт створений, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники пробігли имволічне коло навколо будівлі аерології – це близько 400 метрів.

“Але навіть така дистанція в Антарктиді є непростою для марафону, адже бігти довелося нерівною слизькою поверхнею (пінгвіни “постаралися” натоптати цікаву трасу для полярників), – інформують у НАНЦ.

Замість стартових номерів учасники мали аркуші з вражаючими цифрами про війну. Наприклад, що 3,4 млн людей на сході України потребують безперервної гуманітарної допомоги.

“Попри те, що ми перебуваємо на краю світу, ми не на мить не забуваємо, що в Україні триває війна. І хочемо нагадати усім небайдужим про лихо, яке спіткало нашу країну”, – відзначили полярники.

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