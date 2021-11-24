Командири військових частин ППО сформували єдині погляди на ведення бойових дій

Фото пресслужби КПС ЗСУ

На базі Одеської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь”, за участю командирів зенітних ракетних бригад і полків Повітряних сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України проведено інструкторсько-методичне навчання щодо ведення бойових дій зенітним ракетним дивізіоном та прикриття військ і об’єктів від нападу повітряного противника.

Про це в середу, 24 листопада, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Учасники формували єдині погляди щодо порядку виконання завдань підрозділами в умовах застосування противником засобів повітряного нападу, засобів радіоелектронної боротьби, застосування противником БПЛА. Актуальність зазначеної тематики обумовлена обстановкою навколо України та готовністю військових частин Повітряних сил ЗСУ до адекватного реагування на можливу широкомасштабну агресію РФ”, – йдеться в пресрелізі.

У КПС наголошують, що для проведення занять був також залучений підрозділ, який в цьому році виконував завдання у складі Об’єднаних сил та здійснив практичні пуски ракет на державному випробувальному полігоні “Ягорлик”.

“На навчальних місцях, зокрема, розглянуто порядок роботи підрозділів в умовах застосування крилатих ракет, виконання завдань зенітного ракетного прикриття вночі, особливості здійснення маршу, ознайомлення з новітніми зразками РЕБ, які надходять до військових частин Повітряних сил Збройних сил України”, – кажуть в КПС ЗСУ.

Спільно із підрозділом Національної гвардії України, на практиці відпрацьовано заходи із протидії вороже налаштованому населенню та діям диверсійно-розвідувальних груп.

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