У Києві знайшли мертвим екссуддю Сергія Зінченка

У Шевченківському районі столиці знайшли мертвим колишнього суддю Солом’янського райсуду Києва Сергія Зінченка.
Про це у вівторок, 23 листопада, повідомила речниця Шевченківського райуправління поліції Києва Анна Зубрєва, передає “Укрінформ”.
“Так, дійсно, є така інформація. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України із позначкою “самогубство”, – уточнила Зубрєва.
Раніше адвокатка Лариса Криворучко написала у фейсбуці, що у Києві застрелили її клієнта – екссуддю Солом’янського районного суду Києва Сергія Зінченка.
Подія трапилася 18 листопада на вулиці Лук’янівській.
Видання “Главком” зазначає, що екссуддя Зінченко фігурував у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами. У березні 2018 року йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництві у підробленні документів. Але згодом слідчі начебто з’ясували додаткові обставини і виникла потреба повідомити змінену підозру.
У січні 2017 року Зінченко був затриманий під час одержання хабара у розмірі $22 тисячі. Гроші вони з посередником мали передати службовим особам Міністерства юстиції за сприяння у скасуванні арешту приміщення, яке перебувало в заставі банку.
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