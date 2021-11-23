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У Красногорівці снаряд окупантів пробив дах і влетів у житловий будинок. ФОТО

23/11/2021 18:33

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами селища Красногорівка Покровського району Донеччини.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 22 листопада близько 13:00 представники незаконних збройних формувань Російської Федерації здійснили обстріл Красногорівки.

Російський снаряд пробив дах і стелю житлового будинку, влетів у кімнату, але не розірвався.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини вказаних подій та особи, причетні до вчинення злочину.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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