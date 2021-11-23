Російські окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Фото: Олена Максименко/"Новинарня"

Станом на 17:00 вівторка, 23 листопада, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

У напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, упродовж 22 листопада з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримали двоє українських захисників, один із них – у тяжкому стані.

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