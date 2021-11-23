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“Північний потік-2”: Мінфін США офіційно оголосив про розширення санкційного списку

23/11/2021 18:57

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно підтвердив введення санкцій через участь у проєкті Nord Stream 2 проти підприємства, пов’язаного з Російською Федерацією, а також судна, що йому належить.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 23 листопада, офіційне оголошення опубліковане на сайті Мінфіну США після відповідної заяви Державного департаменту.

Зазначається, що до списку санкцій OFAC додана компанія Transadria LTD, зареєстрована на Кіпрі, а також судно MARLIN (UBNV2), яке діє під російським прапором та прямо пов’язане Transadria LTD.

Позначення цих юридичних осіб у офіційному списку OFAC юридично підтверджує, що проти них введені обмеження фінансово-економічного характеру.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена впродовж 2021 року неодноразово вводила санкції проти російських компаній та суден, а також фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2. 
Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.
Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

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