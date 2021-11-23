Пес-прикордонник занюхав 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів, який хотіли вивезти в РФ

Українець перевозив до РФ 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів. Контрабанду блокували прикордонники та їх службовий пес.
Інцидент трапився в пункті пропуску “Мілове”, що на Луганщині.
“Під час огляду автомобіля «Рено», що слідував з України в РФ, правоохоронці звернули увагу на 39-річного водія, який помітно хвилювався. Згодом в ході спільного поглибленого прикордонно-митного огляду транспортного засобу службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них знаходились флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість обіцяного вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху”, – йдеться в пресрелізі ДПСУ.
Водій небезпечного вантажу розповів, що перевозив товар на прохання знайомого та нібито не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.
Прикордонники направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ – контрабанда.
Заходи щодо з’ясування всіх обставин справи тривають.
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