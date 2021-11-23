Патрульні катери “Фастів” і “Суми” прибули до України

Фото: пресслужба ВМС ЗСУ

До України прибули два катери типу “Island”, які отримали назви “Фастів” та “Суми”.

У вівторок, 23 листопада, на борту судна “Ocean Grand” катери увійшли до територіальних вод України.

Попереду кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку”, – цитує командувача Військово-Морських сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапу його пресслужба.

Вже незабаром на катерах “Фастів” та “Суми” буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Спочатку планувалось, що ці патрульні катери відправлять зі США в Україну до кінця травня 2021 року. Терміни відправки змістилися через встановлення на “айлендах” озброєння американського виробництва.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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