СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Військо / Патрульні катери “Фастів” і “Суми” прибули до України

Патрульні катери “Фастів” і “Суми” прибули до України

23/11/2021 09:45

До України прибули два катери типу “Island”, які отримали назви “Фастів” та “Суми”.

У вівторок, 23 листопада, на борту судна “Ocean Grand” катери увійшли до територіальних вод України.

Попереду кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку”, – цитує командувача Військово-Морських сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапу його пресслужба.

Вже незабаром на катерах “Фастів” та “Суми” буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Спочатку планувалось, що ці патрульні катери відправлять зі США в Україну до кінця травня 2021 року. Терміни відправки змістилися через встановлення на “айлендах” озброєння американського виробництва.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.
Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.
Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

Читайте також:
У США завершився курс допідготовки вже п’ятого екіпажу для “Айлендів”

Читайте також:
Американське судно з двома “айлендами” для ВМС України вже проходить турецькі протоки

Унікальних переглядів: 140
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу – 12,7 тис. COVID-хворих. Померли 720 людей

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram   За минулу добу, 22 листопада, в Україні зареєстрували 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse