В Україні створили міжвідомчий штаб для координації дій силовиків щодо захисту державного кордону

Ілюстративне фото. Українські силовики на кордоні з Білоруссю

В Україні створено міжвідомчий штаб для координації дій силових органів щодо захисту державного кордону.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 23 листопада.

“В Україні розпочав роботу міжвідомчий штаб, який координуватиме взаємодію суб’єктів, залучених до посилення та захисту українського кордону. Новоутворений штаб націлений на протидію можливій міграційній кризі на кордоні”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко, створення штабу передбачено рішенням уряду.

“Він забезпечуватиме координацію діяльності всіх залучених до заходів з посилення охорони та захисту державного кордону України органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань. Крім того, створюються регіональні координаційні штаби”, – сказав він.

До складу штабу входять представники Міністерства внутрішніх справ (МВС), Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ДМС, Міністерства закордонних справ (МЗС), Міноборони, Мін’юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, СЗР, командування Збройних сил та Служби безпеки.

Як зазначається, міністерства та органи виконавчої влади мають організувати заходи об’єднаної підготовки складових сектору безпеки та оборони у взаємодії з органами місцевого самоврядування для забезпечення готовності до дій щодо посилення охорони та захисту державного кордону України.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк зазначив, що необхідно максимально ефективно використати час, щоб скоординувати всі необхідні дії. “Адже як показує ситуація, тактика дій пов’язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС є неоднозначною, кожен день щось змінюється”.

Він додав, що штаб має негайно виносити пропозиції для розгляду урядом або Верховною Радою у разі гострої необхідності реалізації окремих завдань під час реагування на ситуації, що безпосередньо виникають на кордоні.

Окрім того, у роботі штабу візьме участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Ми, безумовно, слідкували за розвитком ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, робили свої висновки і вже напрацювали необхідні матеріали, як дотриматися в таких умовах перш за все прав наших громадян, які мешкають на територіях прикордоння, та прав військовослужбовців. Ми надамо всі наші роз’яснювальні матеріали”, – сказала Денісова. Вона також зазначила, що найближчим часом проведе нараду, до якої будуть залучені всі громадські організації, які займаються питаннями мігрантів. На ньому буде напрацьовано рекомендації щодо дотримання прав мігрантів, якщо вони потраплятимуть на територію України.

До робочої групи омбудсмена щодо можливого розвитку ситуації буде залучено всіх регіональних представників у тих областях, де може загостритися питання незаконної міграції.

Повідомляється також, що представники штабу забезпечуватимуть аналіз, узагальнення та обмін інформацією, підготовку пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із урегулюванням проблемних питань забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону.

Водночас у разі необхідності виконання покладених завдань може відбуватися взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями.

“Також зазначимо, що в рамках посилення кордону з РБ правоохоронні органи минулого тижня провели необхідні командно-штабні навчання, у ході яких відпрацьовувалися можливі сценарії розвитку ситуації”, – додали у Держприкордонслужбі.

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