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На полігоні під Житомиром з Іл-76 скидали бойову техніку, яка потім успішно завелася й відстрілялася

22/11/2021 21:02

Десантно-штурмові війська ЗСУ в рамках бойової підготовки відпрацювали десантування бойових машин десанту БМД-2 з літака Іл-76. Техніка після приземлення успішно завелася та відпрацювала вогневі завдання.

Маневри відбувалися на полігоні в Житомирській області. Так, 21 листопада був заключний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою та десантуванням підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Під час одного з етапів практичних дій, відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту. Також відбулося десантування вантажів з гранично малих висот з літаків Ан-26 та десантування вантажу з висоти кілька тисяч метрів за допомогою сучасних засобів точного десантування”, – повідомили в пресслужбі Командування ДШВ.

Фото: пресслужба КДШВ

За словами керівника навчання підполковника Олега Баляса, за сценарієм навчання, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об’єкту противника. З цією метою, був висаджений тактичний повітряний десант, здійснено захоплення площадки приземлення, висування підрозділу до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об’єкту противника.

“Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення”, – повідомив офіцер.

Фото: пресслужба КДШВ

У ході тактичного навчання були відпрацьовані доставка мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуація поранених та пошкодженої техніки з поля бою.

Разом з тим, зі слів міністра оборони Резнікова, військово-транспортні літаки ЗС України обладнають для десантування бойової техніки з гранично малих висот — 5 метрів.

“Наразі вирішуються завдання із забезпечення виконання заходів переходу українських Десантно-штурмових військ на стандарти НАТО. Підвищується взаємосумісність наших воїнів з арміями держав-членів Альянсу… Зараз десантники навчаються вести бойові дії в умовах застосування противником ракетно-авіаційної зброї, високоточних засобів ураження та засобів РЕБ. На шляху набуття військових критеріїв членства в НАТО удосконалюється забезпечення вітчизняних десантних підрозділів. Наявні парашутні системи та керовані системи точного повітряного десантування вантажів вже мають код номенклатури відповідно до стандартів НАТО. Такі ж системи стоять на озброєнні ЗС США, провідних країн Європи та Близького Сходу. Вони дозволяють здійснювати точну доставку на поле бою і в тил противника особового складу та вантажів без перетину літаками зони ураження комплексами ППО противника. Апробовано нові умови десантування вантажів парашутним способом, при цьому встановлено мінімально допустиму висоту — 50 метрів. Також ініційовано внесення змін в бортове обладнання літаків військово-транспортної авіації, що дасть можливість десантувати техніку та вантажі з гранично малих висот — 5 метрів”, – цитує міністра видання Ukrainian Military Pages.

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