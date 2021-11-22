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В Україні замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр

22/11/2021 13:53

Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн – членів НАТО.

Зокрема в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.

Про це інформує пресслужба СЗР у понеділок, 22 листопада.

Зазначається, що Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року № 1407-р.

Академія зовнішньої розвідки (до 2019 року – Інститут Служби зовнішньої розвідки України) була створена в 2007 році на базі Інституту підготовки кадрів зовнішньої розвідки, який виділили зі складу Національної академії СБУ.

Вона готувала фахівців за ступенем вищої освіти “магістр” та “доктор філософії” за спеціальністю “Національна безпека”, а також займалась перепідготовкою та підвищенням кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

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