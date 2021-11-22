У Латвії стартують військові навчання Winter Shield 2021

Ілюстративне фото

Віднині і до 4 грудня на Адазькому полігоні в Латвії проходитимуть щорічні міжнародні військові навчання Winter Shield 2021.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 22 листопада.

У навчанні візьмуть участь солдати механізованої піхотної бригади Сухопутних сил, Нацгвардії, військовослужбовці збройних сил Литви, бойової групи розширеної присутності НАТО в Латвії та командування збройних сил США в Європі.

Під час навчань щодня з 9 до 23 години відбуватимуться бойові стрільби із гаубиць, мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, заплановано польоти військової авіації.

Військова техніка латвійських і союзних збройних сил переміщатиметься латвійськими дорогами, а військові літаки – літатимуть у повітряному просторі республіки.

Читайте також:

Сейм Латвії остаточно заборонив використання георгіївської стрічки