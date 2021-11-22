США, Австралія і Британія підписали договір про атомні субмарини

Президент Джо Байден, прем’єр-міністри Борис Джонсон і Скотт Моррісон на спільному онлайн-брифінгу

В Австралії офіційно стартувала програма оснащення ВМС атомними підводними човнами в рамках AUKUS – оборонного альянсу зі США та Великою Британією.

Про це інформує Deutsche Welle.

У понеділок, 22 листопада, глава міноборони Австралії Пітер Даттон разом із американськими та британськими дипломатами підписав угоду, яка передбачає взаємний обмін конфіденційною інформацією про ядерні силові установки.

Завдяки цьому Австралія отримає вісім сучасних атомних підводних човнів.

Договір також передбачає, що держави ділитимуться даними кіберрозвідки, технологіями штучного інтелекту та іншими технічними напрацюваннями.

Нагадаємо, у вересні США, Велика Британія та Австралія підписали пакт AUKUS про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона наголошувалося, що це партнерство має “сприяти безпеці та процвітанню”.

Домовленості, серед іншого, передбачають обмін технологіями будівництва атомних підводних човнів. Це дозволить Австралії стати сьомою країною у світі, яка має на озброєнні субмарини з ядерними реакторами.

Невдовзі після підписання Австралія розірвала багатомільярдний контракт на придбання 12 підводних човнів у Франції. Відносини між двома країнами різко погіршилися. Париж відкликав послів зі США та Австралії для консультацій, звинувативши керівництво цих держав у брехні та лукавстві.

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