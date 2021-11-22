Путін і Байден незабаром поговорять про Україну, – МЗС РФ

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тема України буде обговорюватися під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.

Про це в понеділок, 22 листопада, пише російський “Інтерфакс” із посиланням на заяву Лаврова на пресконференції в Москві

“Під час чергового контакту між нашими президентами – його час та інші параметри зараз обговорюються – безперечно, українська тема так чи інакше виникне”.

При цьому він зазначив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України, тому що “є “нормандський формат” та мінські домовленості”, і є контактна група, “де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації”.

На думку Лаврова, виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, “необхідно саме у цьому форматі”.

Він також додав, що в Москві виходять із того, що США “все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію” навколо Донбасу, і “можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший”.

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