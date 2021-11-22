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Нардепу оголосили підозру в недостовірному декларуванні

22/11/2021 19:21

Народному депутату повідомили про підозру у недостовірному декларуванні доходів за 2020 рік.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у понеділок, 22 листопада.

“У ході проведення досудового розслідування встановлено, що народний обранець у поданій декларації не зазначив інформацію про житловий будинок та земельну ділянку в Київської області, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов’язаний спільним побутом, має взаємні права та обов’язки. Зокрема, мова йде про незадекларовані 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості”, – повідомляють у САП.

Загалом, за версією слідства, депутат приховав майна на загальну суму майже 60 млн гривень, що більше ніж в 4 тис. разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

На сьогодні дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації).

У САП також зазначили, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

За інформацією “Схем” від джерел в Антикорупційному бюро, ідеться про депутата з групи “Довіра” Сергія Шахова.

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