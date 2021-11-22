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Франція попередила Росію про “надзвичайно серйозні наслідки” у разі вторгнення в Україну

22/11/2021 14:55

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан знову попередив владу Росії про “надзвичайно серйозні наслідки” у разі вторгнення в Україну.

Про це він сказав в ефірі радіостанції RTL у неділю, повідомляє RFI.

За словами Ле Дріана, Франція стурбована концентрацією сил Росії біля кордонів з Україною. Він нагадав про аналогічні російські “маневри” навесні цього року.

У разі “будь-якого порушення українського кордону та будь-якого вторгнення” настануть “надзвичайно серйозні наслідки”, сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Глава МЗС Франції також зазначив, що в останні місяці “прискорилося сповзання до авторитаризму” путінського режиму, зазначивши репресії щодо опозиції, що посилилися.

“Цей авторитарний крен тривожний”, – підкреслив Жан-Ів Ле Дріан.

За його словами, Путін “хоче забезпечити свою владу, забезпечити вагу Росії на міжнародній арені” і “не хоче бачити своїм сусідом сильну та єдину Європу”, – заявив глава МЗС Франції.

При цьому він зазначив, що Росія залишається сусідом Європи – “іноді нестерпним сусідом”, з яким так чи інакше потрібно “розмовляти далі”.

З цією метою було організовано зустріч у форматі “два плюс два” між міністрами закордонних справ та оборони Франції та Росії, зазначив Ле Дріан.

“Не можу сказати, що вона пройшла дуже добре, але вона відбулася. Потрібно зберігати шляхи діалогу”, – додав він.

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції 15 листопада у спільній заяві після зустрічі з міністром закордонних справ України в Брюсселі підтвердили, що Росію чекають серйозні наслідки у разі нової спроби підриву територіальної цілісності України.

Напередодні розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомило агентство Bloomberg.

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