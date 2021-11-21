Зеленський і Порошенко привітали українців із Днем гідності та свободи. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи.

Відеозвернення з цього приводу з’явилося на сторінках президента в соцмережах 21 листопада, а на сайті ОП – повний текст.

За його словами, державне свято українців 21 листопада – “відповідь на питання, хто такі українці і що дня них головне”.

“Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить занадто гучно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – ось тоді буває занадто гучно. Коли влада не чує український народ – тоді буває занадто гучно.

Тому ми вільні. Вільні творити майбутнє. І маємо пишатися цим. Не задирати носа. Але й не опускати очей. Так. Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться”, – сказав він.

Глава держави навів приклад українських [військових] моряків, які лишалися вільними і в полоні та сміялися в очі слідчим (Зеленський не згадав, що це був саме російський полон).

Він ілюстрував промову також згадками про Василя Стуса, Омеляна Ковча, Леоніда Бикова.

“Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя”, – зазначив Зеленський.

“…Всі, хто стояв на майдані, на барикадах, на граніті. У 1990-му, у 2004-му і 2014-му. Як ті, хто потім зустрівся в окопах на сході нашої держави, захищаючи її.

Всі. Різні. І хлопці із Західної, и пацаны с Юго-Востока.

Різномовні. Волиняни, одесситы, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. З Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Івано-Франківська.

Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя. З Києва. С Донбасса, с Луганщины, из Крыма.

Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, xто знає: треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність. А тому – свободу!” – заявив президент.

Відео з нагоди свята записав і лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір.

Порошенко наголосив: свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.

“І через сімнадцять років після Помаранчевої революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу”, – зазначив Порошенко.

“Ми із вдячністю згадуємо і схиляємо голови перед Небесною сотнею. І перед небесними тисячами героїв оборони України від російської агресії”, – сказав п’ятий президент.

Водночас Порошенко констатував: два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли “люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності”.

“Свого часу вони відверто глумилися над учасниками Революції гідності. Пригадайте їхній номер про вовняний одяг і ебонітові палички “Беркуту”. Той цинізм вони називали “гумором”. А потім на вимогу Путіна “беркутів” відпустили до Росії – просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над Майданом, – втрачені. Їх знищив Зеленський”, – наголосив лідер “ЄС”.

Порошенко нагадав: у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України. Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Команда президента Порошенка підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і “потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію”, переорієнтувала українську економіку з російського ринку на ринок ЄС, домоглася безвізу тощо.

“А що зроблено на цьому напрямку за останні два з половиною роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла-бла-бла – з цим у них виходить добре. Не дарма таких як вони люди колись називали “мастером разговорного жанра”, – заявив Порошенко.

“Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? “Велике будівництво” стало масштабним бізнес-проектом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проекти існували лише за часів Януковича”, – сказав Порошенко.

Він вважає, що зараз триває знищення свободи слова, “під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики”, скуповування голосів виборців та ін.

“Парламентсько-президентська республіка, яку повернули на вимогу Революції гідності, стала вже фікцією. В руках Зеленського – стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України. Але йому й цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про “президентську республіку”. І я не здивуюся, що, якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного Суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович в 2010 році”, – припустив лідер партії.

“Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича”, – зауважив Порошенко.

Він наголосив: є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму. “Ми точно знаємо про певні плани влади. Про якісь – здогадуємось. А поінформовані – значить, озброєні!” – заявив Порошенко, додавши, що “головні наші перемоги ще попереду”.

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