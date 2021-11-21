Ветеранів АТО/ООС запрошують взяти участь у комунікаційному тренінгу

Stabilization Support Services в рамках проєкту “Якісні послуги для ветеранської спільноти” запрошує всіх охочих ветеранів та ветеранок АТО/ОСС взяти участь у комунікаційному тренінгу.
Тренінг має на меті сформувати такі вміння в учасників та учасниць:
– усвідомлення різних типів реакцій у конфліктах;
– використання чотирьох компонентів ненасильницької комунікації;
– встановлення зв’язку та реагування на критику;
– самопрезентація та відстоювання своєї думки.
Навчання відбуватиметься в форматі двох одноденних тренінгів з подальшою підтримкою учасників та учасниць.
Офлайн-формат – 26 листопада та 8 грудня 2021 року, м. Київ.
Витрати на проїзд, харчування та проживання покриває організатор.
“Не проґав свій шанс стати частиною проєкту, заповнюй анкету реєстрації вже зараз та чекай результатів відбору!” – зазначають у Stabilization Support Services.
Анкета реєстрації – тут.
Проєкт “Якісні послуги для ветеранської спільноти: Покращення співпраці між Міністерством у справах ветеранів України та ветеранськими організаціями, за участі органів місцевого самоврядування та ветеранських просторів, задля оцінки потреб і реінтеграції ветеранів і ветеранок” реалізується БО БФ “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії.
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