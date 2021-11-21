У Білорусі заявили про поновлення поставки електроенергії в Україну

Із неділі, 21 листопада, постачання електроенергії з Білорусі до України відновлено.

Про це повідомило міністерство енергетики Республіки Білорусь.

“Білорусь із 21 листопада відновила постачання електроенергії в Україну. Експорт здійснюється відповідно до підписаного на листопад контракту”, – йдеться в повідомленні в телеграмі міненерго РБ.

На прохання “Укрінформу” в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості та Укренерго цю інформацію ні підтвердили, ні спростували.

Як відомо, міненерго Білорусі минулої середи заявило, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада, згідно з встановленим порядком взаємодії в рамках контрактних відносин.

Перед тим у перший тиждень листопада приватна компанія почала імпорт електроенергії з Білорусі в Україну.

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