На фронті – лише один обстріл за добу

Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку селища Піски противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – заявили у штабі.
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