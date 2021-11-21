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На фронті – лише один обстріл за добу

21/11/2021 08:51

Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку селища Піски противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – заявили у штабі.

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