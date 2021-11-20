Залужний скасував інститут радників на громадських засадах у ЗСУ: що створюють натомість

Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний скасував у ЗСУ інститут радників на громадських засадах, на зміну якому будуть створені громадські експертні групи.
Про це він повідомив під час зустрічі з воєнними експертами та військовими волонтерами у суботу, 20 листопада, інформує Генштаб ЗСУ.
“Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На зміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил)”, – сказав Залужний.
Він зазначив, що це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку ЗСУ.
“Дякую всім, хто допомагає розбудовувати Збройні сили України. Ваш незалежний досвід і експертиза для нас дуже важливі”, – додав Головнокомандувач ЗСУ.
Повідомляється, що до складу громадських експертних груп увійдуть фахівці з різних сфер діяльності, які будуть об’єднані за відповідними напрямами. Так, спершу буде створено групи з протидії корупції, розвитку ЗС України, взаємодії з громадянським суспільством, посилення комунікаційних спроможностей.
Надалі, в разі такої потреби, напрями можуть бути розширені.
Довідка
Експертні групи – дорадчий орган у Збройних силах України.
Його основним завданням є надання консультацій, експертних висновків, пропозицій, налагодження співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю, участь в плануванні й проведення комунікаційних кампаній, розробка та вдосконалення нормативно-правової бази у воєнній сфері тощо.
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