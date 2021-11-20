Уряд Британії розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні на знак протесту проти дій Китаю в галузі прав людини.

Про це з посиланням на The Times повідомляє “Укрінформ“.

Як пише видання, президент США Джо Байден готовий оголосити бойкот Олімпіади в Пекіні – а це означає, що ні він, ні будь-які офіційні особи уряду США не будуть присутні на Іграх у столиці КНР.

Натомість в уряді Великої Британії “відбувається активна дискусія” щодо того, чи варто наслідувати приклад американців. За даними The Times, бойкот, зокрема, підтримує міністр закордонних справ Об’єднаного Королівства Ліз Трасс, яка зайняла більш жорстку позицію, ніж її попередник Домінік Рааб. Зокрема, вона як приватна особа звинуватила Пекін у скоєнні геноциду шляхом переслідування уйгурських мусульман.

Натомість прем’єр-міністр Джонсон раніше називав себе синофілом (людиною, яка проявляє велику зацікавленість до китайської культури) і виключав повний спортивний бойкот Ігор-2022.

Причина пропозиції бойкоту – занепокоєння щодо порушень Китаєм прав людини стосовно уйгурських мусульман. Вважається, що Китай затримав понад мільйон уйгурів та інших мусульман у Сіньцзяні, великому регіоні на північному заході Китаю. Більшість із затриманих у Сіньцзяні вирушають до “перевиховних” установ – схожих на в’язниці таборів, де їх утримують невизначений термін без обвинувачень.

XXIV зимові Олімпійські Ігри мають відбутися в китайській столиці Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року, Паралімпійські – з 4 по 13 березня.

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