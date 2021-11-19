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Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку з тральщиком “Черкаси”

19/11/2021 15:52

Укрпошта привітала українців з Днем Гідності та Свободи, випустивши в серії “Краса і велич України. Севастополь” поштову марку “Морський тральщик “Черкаси” U311″.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти” у п’ятницю, 19 листопада.

На марці представлено корабель “Черкаси”, який після трагічних подій в березні 2014 року, коли український екіпаж відмовився здатися окупантам та 20 днів провів в облозі, стали називати символом спротиву російській окупації Криму.

Ідея відтворення на поштовій марці тральщика “Черкаси” належить Кримському товариству Асоціації філателістів України.

Номінал марки – V (10,50 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 50 г у межах України. Фото для марки надано службою зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

Поштова марка вводиться в обіг 19 листопада.

У червні Укрпошта ввела в обіг поштовий блок серії «Краса і велич України» – «Севастополь» із марками «Балаклавська бухта», «Севастополь. Набережна», «Херсонес Таврійський», «Пам’ятник затопленим кораблям».
Серію «Краса і велич України» було започатковано Укрпоштою у 2013 році випуском блоку «Автономна Республіка Крим» та поштових марок «Аю-Даг», «смт Гурзуф. Південний берег Криму», «м. Бахчисарай. Ханський палац», «Севастополь. Володимирський собор в Херсонесі». Дизайнер серії – Олександр Калмиков.
Протягом 2013 – 2020 років, у рамках серії «Краса і велич України», з’явилися поштові марки і блоки, присвячені 24 регіонам України. Цього року серія завершується випуском, присвяченим Рівненській області.

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