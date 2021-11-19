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Україну вперше покликали на протимінні навчання Dynamic Move-2022 в Бельгію

19/11/2021 16:12

В Одесі відбулася конференція з планування концепції командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move-2022.

Учасники попередньо обговорили час та місце проведення навчань, підготовчі цілі та перелік країн-учасниць, проєкт сценарію та систему управління залучених до них сил, передає “Армія.Інформ”.

Навчання триватимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Саме в Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

“Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели. Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування”, – пояснює старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Артем Матвієнко. 

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

Довідково: 
Dynamic Move — щорічні комп’ютерні навчання, які проводить з 2013 року Морське командування НАТО (MARCOM).
Це одне з найважливіших навчань НАТО з протимінної війни, спрямоване на тренування командного штабу.
Найсучасніші програмні модулі дозволяють тривимірне моделювання різних сценаріїв мінної війни в складних середовищах, що відрізняються з точки зору клімату, матеріально-технічного забезпечення та умов експлуатації, щоб максимально точніше відтворити реальність.

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