Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована і стабільна, – Монастирський

Денис Монастирський

Ситуація на кордоні України і Білорусі сьогодні стабільна та контрольована. Але не виключається сценарій, коли Російська Федерація може зважитися на цілеспрямований пропуск через Білорусь на територію нашої держави великої кількості мігрантів.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті в п’ятницю, 19 листопада, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає “Укрінформ”.

“Запевняю, що ситуація на кордоні з Білоруссю, протяжність якого 1 084 км, сьогодні контрольована і стабільна”, – сказав він.

У МВС не виключають можливості того, що РФ зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на територію України великої кількості мігрантів.

“Наше ключове завдання – стримати і зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію України”, – сказав Монастирський.

Очільник МВС повідомив, що працівники системи органів міністерства у чіткій координації з українськими розвідувальними органами вже прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії дій мігрантів і спланували застосування наших сил і засобів.

Він наголосив, що протяжність кордону України з Білоруссю складає понад тисячу кілометрів, що дорівнює майже повній протяжності кордону Білорусі з усіма країнами ЄС.

“Так, з Республікою Польща – це майже 400 кілометрів, з Литвою – 679, з Латвією – 173 км. У нас з ними найдовша ділянка кордону, і наразі ми визначили до десяти потенційних вразливих ділянок, загальна протяжність яких складає близько 270 кілометрів”, – сказав Монастирський.

Він нагадав, що тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон Польщі у супроводі білоруських військових. Це було видно на десятках відео, які щодня оприлюднюють присутні там.

“Уже постраждало 12 польських правоохоронців і прикордонників. Але це лише перший етап цієї спецоперації. Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти, насамперед країн ЄС та НАТО. Можна спрогнозувати, що у Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію на повну, завдати максимальної репутаційної шкоди як ЄС, так і нашій державі. До підготовки до цієї ситуації ми готуємося системно та ґрунтовно, будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільноту”, – сказав Монастирський.

Читайте також:

“Цікавлять краєвиди Львівщини”: мігранти з Білорусі хотіли пробратися через український кордон під виглядом “туристів”

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

Читайте також:

Із Білорусі спецрейсом вивезли сотні іракських біженців