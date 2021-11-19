Суд заарештував громадянина США та українку, які планували замах на міністра агрополітики Лещенка

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Печерський районний суд Києва взяв під варту на два місяці громадянина США та громадянку України, затриманих напередодні за підозрою в організації замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Таке рішення суд ухвалив у п’ятницю, 19 листопада, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у Національній поліції.

“Суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу громадянину США та громадянці України у вигляді тримання під вартою на 60 діб”, – поінформували в Нацполіції.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що громадянин США та громадянка України планували вбивство нинішнього міністра аграрної політики Романа Лещенка у зв’язку з його діяльністю у 2018 році.

Присутній на брифінгу Лещенко пояснив: “Це жодним чином не має стосунку до моєї державної служби. Це цивільно-правовий спір”.

“Для мене це є певним шоком. Ситуація 2018 року має виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина США не лише стосовно мене, а й стосовно інших аграріїв. За всіма шантажами та позовами в цивільній площині всі суди були виграні”, – сказав міністр.

Романа Лещенка було призначено міністром аграрної політики та продовольства України 17 грудня 2020 року. Очолив Держгеокадастр у червні цього року, а до цього з 1 жовтня 2019 року був уповноваженим президента України із земельних питань.

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