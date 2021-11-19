ДБР упіймало директора одного із держпідприємств НААН України на хабарі в $50 тис

Фото пресслужби ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора одного із державних підприємств Національної академії аграрних наук України під час отримання 50 тисяч доларів США хабаря.

Про це інформує пресцентр ДБР у п’ятницю, 19 листопада.

“Посадовець вимагав від приватного підприємця хабар за можливість змінити цільове призначення двох його земельних ділянок загальною площею 4 гектари під будівництво. Директор обіцяв не створювати штучні перешкоди та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок”, – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР затримали директора Державного підприємства після одержання ним 50 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Попередня кваліфікація: вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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