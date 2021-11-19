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Біля Норвегії на бойовому фрегаті ВМС Канади сталася пожежа

19/11/2021 09:02

Поблизу узбережжя Норвегії на бойовому фрегаті ВМС Канади, що виконував місію НАТО, трапилася пожежа.

Про це інформує CBC News.

Зазначається, що пожежа трапилася у моторному відділі фрегата “Фредеріктон”, який входить до складу постійної морської групи НАТО.

Екіпажу вдалося самостійно загасити пожежу.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зараз судно власним ходом рухається до порту Норвегії для ремонту.

Протягом останніх двох років на канадських фрегатах, які служать вже більше двох десятиліть, відбулося щонайменше 11 пожеж.

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