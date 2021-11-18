Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 28 співробітників спецслужб РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року, яке упроваджує санкції проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.
Як передає “Новинарня“, відповідний указ №584/2021 розміщений на сайті глави держави.
Він набуває чинності з дня опублікування.
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