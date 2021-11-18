Рада ухвалила закон про застосування прикордонниками бойової техніки та озброєння

Фото: пресслужба ДПСУ

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України.

У четвер, 18 листопада, відповідний законопроєкт №5232 у другому читанні підтримав 271 народний депутат, передає “Укрінформ”.

Документ передбачає внесення змін до закону “Про Державну прикордонну службу України” для вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння, врегулювання порядку здійснення поверхневої перевірки особовим складом ДПСУ під час виконання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її прилеглій зоні і виключній (морській) економічній зоні, під час безпосереднього залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також для усунення реальної загрози життю чи здоров’ю людини та/або прикордонника.

Військовослужбовцям, а також працівникам ДПСУ надається право здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), особистий огляд затриманих та оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людини.

Законом встановлюються умови та межі, вид та інтенсивність застосування заходів примусу з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

У законі визначаються особливості застосування того чи іншого заходу чи засобу примусу: фізичного впливу, застосування та використання спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, зброї кораблів, катерів та суден озброєння повітряних суден, застосування зброї та бойової техніки в особливий період, поверхнева перевірка.

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