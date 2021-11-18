Міністр оборони Резніков поїхав у США: що в планах візиту

Фото: МОУ

Делегація Міністерства оборони України на чолі з Олексієм Резніковим прибула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Про це в четвер, 18 листопада, інформує пресцентр оборонного відомства.

“Робочий день розпочався з консультацiй зі стратегічними радниками високого рiвня при міністерстві оборони України. Були обговорені теми впровадження оборонної реформи, зокрема, розвитку системи демократичного цивільного контролю та першочергових кроків щодо вдосконалення законодавства. Визначено архітектуру подальшої взаємодії”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

У складі делегації – заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил України Микола Шевцов, тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Олександр Буняк.

У рамках відрядження делегації українського оборонного відомства заплановано низку заходів, серед яких, зокрема, зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, перемовини у Державному департаменті США та Конгресі.

Серед тем обговорення – стратегічне партнерство України і США, особливо посилення динаміки політичного діалогу на високому рівні, подальша тісна співпраця в частині реалізації оборонної реформи, спільна оцінка і відповідь на загрози з боку РФ.

Також важливою темою буде євроатлантична інтеграція України за підтримки США.

Резніков уже зустрівся з сенатором Джеймсом Інгофом. Міністр розповів про поточну безпекову ситуацію уздовж кордонів України, а також на тимчасово окупованих Росією територіях. Окрему увагу було приділено новим загрозам, які виникли внаслідок фактичного аншлюсу Білорусі. Також було обговорено можливості практичного застосування механізмів підтримки, які знаходяться у компетенції Конгресу, у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

“Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань. Ми говоримо і про допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін, оскільки є нагальні потреби. І про військово-дипломатичну підтримку, і про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних сил України, що потребуватиме ретельної підготовки відповідних рішень”, — цитує Резнікова його пресслужба.

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