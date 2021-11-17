“Выпивать – выпиваем. Чтоб скучно не было”: СБУ показала відео допиту затриманого бойовика “ЛНР”

Скріншот із відео

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”, який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Кадри із допитом бойовика у середу, 17 листопада, оприлюднив пресцентр СБУ.

Російський найманець на відео називає номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове, підтверджує, що у розташуванні серед “командирського” складу є кадрові російські військові та описує моральний клімат серед бойовиків: “Выпивать – выпиваем. Но наоборот… Чтоб скучно не было”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як інформувала “Новинарня“, 17 листопада українські військовослужбовці, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР” – уродженця Російської Федерації.

Він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

Читайте також:

Після застосування Україною “байрактарів” бойовики уникають служби на передовій, – Машовець