“Выпивать – выпиваем. Чтоб скучно не было”: СБУ показала відео допиту затриманого бойовика “ЛНР”

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”, який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на Донеччині.
Кадри із допитом бойовика у середу, 17 листопада, оприлюднив пресцентр СБУ.
Російський найманець на відео називає номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове, підтверджує, що у розташуванні серед “командирського” складу є кадрові російські військові та описує моральний клімат серед бойовиків: “Выпивать – выпиваем. Но наоборот… Чтоб скучно не было”.
Як інформувала “Новинарня“, 17 листопада українські військовослужбовці, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР” – уродженця Російської Федерації.
Він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.
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