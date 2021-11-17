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“Выпивать – выпиваем. Чтоб скучно не было”: СБУ показала відео допиту затриманого бойовика “ЛНР”

17/11/2021 15:12

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими Збройних сил України затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”, який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Кадри із допитом бойовика у середу, 17 листопада, оприлюднив пресцентр СБУ.

Російський найманець на відео називає номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове, підтверджує, що у розташуванні серед “командирського” складу є кадрові російські військові та описує моральний клімат серед бойовиків: “Выпивать – выпиваем. Но наоборот… Чтоб скучно не было”.

Як інформувала “Новинарня“, 17 листопада українські військовослужбовці, що виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР” – уродженця Російської Федерації.
Він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

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