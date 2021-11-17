Суд дозволив затримати “антивакцинатора” Остапа Стахіва

Остап Стахів

Галицький районний суд Львова дозволив затримати Остапа Стахіва, який організовував численні антивакцинаторські акції у різних містах України і якому вчора повідомили підозру за статтею “дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”.

Таке рішення суд ухвалив у середу, 17 листопада, передає “Радіо Свобода”.

Зазначається, що оскільки Остап Стахів не з’явився на судове засідання, запобіжний захід без його присутності суд не обирав.

Однак, згідно з рішенням суду, Остапа Стахіва дозволено затримати, але за умови, якщо дозволять медики. Адже його представник у суді надав довідку, що підозрюваний перебуває в одній із лікарень у місті Свалява Закарпатської області.

“Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Остапа Стахіва, але він не з’явився у суд. Подано клопотання про затримання цієї особи і доставку його до суду для обрання йому запобіжного заходу і це виконуватимемо разом із управлінням СБУ”, – каже прокурор Львівської області Юрій Курач.

Якщо інформація про місце перебування Стахіва підтвердиться і стан здоров’я, за оцінкою медиків, дозволятиме, то 18 листопада його доставлять у Галицький суд Львова для обрання запобіжного заходу.

Лідерові анвакцинаторських акцій загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, згідно зі статтею 109: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження за цією статтею порушене і щодо ще одного фігуранта, громадянина Росії.

Як писала Новинарня“, 16 листопада співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

Того ж дня СБУ відрапортувала, що оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії. Йдеться про Стахіва та Михайла Милостивого.

Читайте також:

Акції активакцинаторів в Україні підштовхує проросійський політик із Молдови Валько