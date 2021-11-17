СБУ викрила схему ввезення в Україну електротехнічного обладнання російського підприємства зі санкційного списку РНБО

У Києві Служба безпеки України запобігла спробі ввезення високовольтного електротехнічного обладнання, виробленого на одному з російських підприємств, яке фігурує у санкційному списку РНБО України.

Про це інформує пресцентр СБУ в середу, 17 листопада.

“Обладнання планували ввести в Україну за підробленими документами на одне із підприємств Київщини, щоб згодом поставляти його енергетичним компаніям з усієї України. Співробітники спецслужби встановили, що ділки неодноразово переправляли обладнання на адресу цього підприємства”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оскільки до компанії-виробника за рішенням РНБО України застосовано санкції, у товаросупровідних документах зловмисники зазначали як виробника дочірнє підприємство підсанкційного заводу.

“Пов’язана структура не виробляє вказані товари, але й спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи на неї не поширюються. Таким чином обладнання мало “зайти” в Україну для подальшої поставки енергетичним компаніям з усієї України”, – додали у пресслужбі.

Правоохоронці вилучили шість тонн обладнання.

Продовжуються слідчі дії щодо встановлення обсягів незаконно ввезеного в Україну за цією схемою товару за весь період (підприємство внесено до санкційного списку 24 червня 2021 року).

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