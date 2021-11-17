Підозрюваний у вбивстві поліцейського на Луганщині намагався втекти в Росію, – поліція

Фото пресслужби поліції

У Луганській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві інспектора патрульної поліції Олександра Фахрудінова. Ним виявився колега вбитого.

Про це повідомляє пресслужба департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в середу, 17 листопада.

“Спільними силами працівників внутрішньої безпеки Нацполіції, карного розшуку, слідчого управління та патрульної поліції Луганщини, а також слідчих Державного бюро розслідувань проведено комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів. Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився колега патрульного. Аби уникнути відповідальності за вчинене, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації”, – зазначено в повідомленні.

На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. Він зізнався у скоєному злочині та показав, де сховав знаряддя вбивства.

Мотив злочину встановлюють.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Як інформувала “Новинарня“, в Рубіжному Луганської області під час виконання службових обов’язків загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Його табельна зброя зникла.

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