Кличко пообіцяв, що ціни на проїзд у Києві не зростатимуть до весни

Віталій Кличко

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону.

Про це в середу, 17 листопада, повідомив мер Києва Віталій Кличко у ФБ.

“Питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде… Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу. Також підкреслю, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень. Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму”, – написав мер.

Він підкреслив, що в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Кличко нагадав, що цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. з міського бюджету.

“Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?”, – запитує мер.

Кличко додав, що питання про збільшення тарифів на проїзд винесене поки тільки на обговорення і це не ухвалене рішення.

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