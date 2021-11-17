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Аеропорт у Придністров’ї є потенційною базою для розгортання наступу Росії, – Ягун

17/11/2021 18:39

Відновлений у 2013 році аеропорт у Придністров’ї може приймати військово-транспортні літаки і є потенційною базою для розгортання наступу Російської Федерації в будь-якому напрямку.

Про це в середу, 17 листопада, заявив ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун, передає “Укрінформ”.

“Аеропорт у Придністров’ї є такою собі базою для можливості прийому десанту з РФ для розгортання наступу чи то в напрямку Кишинева, чи то Одеси. І це питання небезпеки, яке треба якось вирішувати”, – наголосив Ягун.

У 2013 році відбулося відновлення спроможностей з прийняття військово-транспортних літаків на Тираспольському аеродромі.

Там повністю замінили всю електронну складову, відремонтували смугу.

“Підняли оплату для персоналу (аеропорту, – “Н”), підтягнули інших фахівців, провели вночі кілька тренувань без заходу літальних апаратів. Тобто, все вказувало на те, що аеродром міг приймати військово-транспортні літаки, і це було досить серйозно”, – зазначив експерт.

За його словами, після цього Україна вирішила посилити протиповітряну оборону в напрямку Придністров’я.

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“Тоді всі небезпеки з тієї сторони нібито припинилися. Але всім стало зрозуміло, що їхні сили в Придністров’ї, незважаючи на невелику кількість у 1,5 тисячі, відтягують значні сили й засоби ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії. Було прийнято рішення про посилення безпекового компоненту в цьому регіоні. Відновлено декілька військових частин, зокрема в Бессарабії, а ті, які існували, були посилені”, – сказав Ягун.

За його словами, Кишинів і Київ тоді також заблокували можливість ротації російського військового контингенту в Придністров’ї, який фактично опинився в блокаді.

Та це, на думку генерала Ягуна, не означає, що небезпеки немає і сьогодні.

Як відомо, Москва послідовно провадить політику відторгнення України від Чорного моря і створює плацдарм для агресії з півдня. Під контролем Кремля перебуває так звана ПМР, де утримуються підрозділи ЗС РФ.

На думку експертів, Україна та Молдова мають об’єднати зусилля для протидії російській агресії та відновлення міжнародного права в регіоні.

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