З наступного тижня регіони почнуть виходити з “червоної зони”, – Ляшко

Віктор Ляшко

З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з “червоної зони” епідемічної небезпеки.

Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 16 листопада.

“Початку виходу регіонів із “червоного” рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем”, – цитує міністра “Інтерфакс”.

Міністр зазначив, що з початку встановлення “червоного” рівня епіднебезпеки у першому регіоні – Херсонській області – минуло 30 днів.

“Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто на час запровадження карантинних обмежень, що дали нам змогу йти середньостатистичними темпами”, – сказав він.

Водночас Ляшко нагадав, що з 18 листопада “червоний” рівень епіднебезпеки буде встановлено у Вінницькій області. Також він уточнив, що в цій області щонайменше однією дозою проти COVID-19 вакциновано 36% людей віком від 18 років і цей показник – нижчий за середній у Україні.

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