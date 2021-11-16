З наступного тижня регіони почнуть виходити з “червоної зони”, – Ляшко

З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з “червоної зони” епідемічної небезпеки.
Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 16 листопада.
“Початку виходу регіонів із “червоного” рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем”, – цитує міністра “Інтерфакс”.
Міністр зазначив, що з початку встановлення “червоного” рівня епіднебезпеки у першому регіоні – Херсонській області – минуло 30 днів.
“Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто на час запровадження карантинних обмежень, що дали нам змогу йти середньостатистичними темпами”, – сказав він.
Водночас Ляшко нагадав, що з 18 листопада “червоний” рівень епіднебезпеки буде встановлено у Вінницькій області. Також він уточнив, що в цій області щонайменше однією дозою проти COVID-19 вакциновано 36% людей віком від 18 років і цей показник – нижчий за середній у Україні.
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