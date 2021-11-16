У храмах шести міст України відкрили пункти вакцинації від COVID-19

В Україні в храмах шести міст відкрили пункти вакцинації від COVID-19. Цю ініціативу Міністерства охорони здоров’я підтримали чотири церкви України.
Як передає “Укрінформ”, про це під час брифінгу у вівторок, 16 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“За ініціативи МОЗ у співпраці з Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій наразі ми відкриваємо нові платформи вакцинації у храмах. Нові пункти щеплення вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях“, – сказав Ляшко.
“Це приклад конструктивного діалогу та виконання соціальної місії”, – зауважив міністр охорони здоров’я.
Зокрема, за словами міністра, ініціативу МОЗ підтримали Українська греко-католицька церква, Православна церква України, Російська православна церква в Україні (так звана Українська православна церква Московського патріархату) та Церква адвентистів сьомого дня.
Нагадаємо, минулого тижня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.
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