Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші для виплат вакцинованим від COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Кошти, які в Україні планують виплачувати громадянами, що пройшли повний курс імунізації проти COVID-19, братимуть з державного бюджету.

Про це у вівторок, 16 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє “Укрінформ”.

“Це кошти з державного бюджету, звичайно. Це наші із вами кошти”, – сказав очільник уряду.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Згодом прессекретар глави держави Сергій Никифоров уточнив, що виплата тисячі гривень здійснюватиметься у вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не “тисячею за вакцинацію”.

За його словами, механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки.

Никифоров також запевнив, що процес отримання грошей тими, у кого є “Дія”, і тими, у кого немає, відрізнятиметься.

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