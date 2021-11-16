Кримськотатарський орнамент “Орьнек” рекомендували внести у список ЮНЕСКО

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Кримськотатарський орнамент “Орьнек”, згідно з опублікованими на сайті ЮНЕСКО підсумками розгляду заявок на внесення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (НКС), оціночна комісія рекомендує для включення до цього списку.

Про це повідомила керівник громадської організації “Алєм” Есма Аджієва у коментарі “Укрінформу”.

«Відповідно до документа, а саме “Розгляд заявок на внесення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства», опублікованого на сайті ЮНЕСКО, елемент “Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього” рекомендовано для включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства”, – повідомила Аджієва.

Як уточнила Аджієва, Оціночний орган виносить рекомендацію щодо включення чи невключення елементів нематеріальної культурної спадщини до списків ЮНЕСКО на основі розглянутих номінаційних досьє, яка потім відображається у проєкті рішення Міжурядового комітету.

“Але незважаючи на позитивне чи негативне рішення Оціночного органу, Міжурядовий комітет шляхом голосування може прийняти інше рішення щодо поданих номінаційних досьє”, – попередила експертка.

За її словами, остаточне рішення про включення елемента «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» до Репрезентативного списку НКС людства буде прийняте шляхом голосування на 16-й сесії Міжурядового комітету, що відбудеться у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі з 13 по 18 грудня 2021 року.

Голова громадської організації відзначила, що в Україні ідея внесення «орьнек» до Національного переліку виникла у 2016 році в процесі реалізації проєкту «Візерунки світу» за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації. Тоді у рамках проєкту команда сучасних кримськотатарських майстрів створила та презентувала в Києві колекцію виробів ужиткового мистецтва кримських татар.

“Взаємодію з майстрами в Криму здійснював засновник творчого об’єднання «Чатир даг» Мамут Чурлу, а координацію проєкту в Києві – наша громадська організація «Алєм», – підкреслила Аджієва.

Вона додала, що за останні майже 30 років був накопичений величезний масив інформації про елемент та майстрів-носіїв.

На початку 2018 року елемент «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» був включений Міністерством культури України до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Протягом 2018 року, завдяки фінансовій підтримці УКФ, громадською організацією «Алєм» було підготовлено номінаційне досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього».

У березні 2020 року номінаційне досьє відправлено на розгляд від Держави Україна в ЮНЕСКО з метою включення елемента «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

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