У НАТО відсутній консенсус щодо членства України, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що консенсусу всіх членів Альянсу для повноправного членства України в НАТО наразі немає.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО уважно стежить за “незвичайним” переміщенням російських військ поблизу кордону України.

На запитання журналіста, чи НАТО захищатиме Україну, генсекретар відповів, що Україна не підпадає під дію п’ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

“Щоби стати членом НАТО, треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм із модернізацією, боротьбою з корупцією, але 30 членів Альянсу мають дати згоду. А у нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінного членства в НАТО”, – сказав він.

Столтенберг визнав розчарування громадян України в зв’язку з обіцянкою членства в НАТО у 2008 році, яка через 13 років залишається невиконаною.

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