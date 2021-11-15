У Києві СБУ відпрацювала протидію терактам. ФОТО, ВІДЕО

Фото: пресцентр СБУ

У столиці Антитерористичний центр при Службі безпеки України провів міжвідомче тактико-спеціальне навчання.

Як передає пресцентр СБУ в понеділок, 15 листопада, силовики відпрацювали протидію терористичним загрозам на базі Національного комплексу “Експоцентр України”.

За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав в Україну для участі у відкритому заході.

Силовики негайно створили оперативний штаб, відпрацювали переговорний процес із “терористами”, внаслідок чого ухвалили рішення про проведення силової фази.

У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено.

“Нам завжди є над чим працювати. Тероризм – це явище, боротьба з яким постійно потребує нових превентивних підходів. Ми вдосконалюємо практичні знання, вміння та навички, робимо висновки, щоб готувати рекомендації для всіх суб’єктів боротьби з тероризмом”, – зауважив т.в.о. начальника Штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко.

За підсумками навчань учасники успішно відпрацювали міжвідомчу взаємодію.

Відзначено високий рівень управління силами і засобами, які залучаються до антитерористичної операції у випадку вчинення терористичного акту, пов’язаного з міжнародними інтересами України та з її відносинами з іноземними державами.

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Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.

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