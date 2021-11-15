Протягом “перемир’я” список полонених в ОРДЛО збільшився на 70 осіб, – омбудсмен

За період перемир’я на Донбасі список українських полонених збільшився на 70 осіб, відтак наразі в місцях несвободи на окупованій території утримують понад 300 осіб.
Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в інтерв’ю телеканалу “Дім”.
За її словами, на окупованому Донбасі 301 громадянин України незаконно “засуджений” і утримується в місцях несвободи – це полонені, а також “засуджені за шпигунство”. Але скільки насправді українців незаконно утримують там, невідомо.
“За цей період перемир’я список громадян України, які потрапили до в’язниць збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх вже 301 особа. Кожен день ми бачимо, що щось відбувається. Кого взяли, потім випустили, потім знову взяли”, – додала Денісова.
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