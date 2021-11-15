Латвія почала військові навчання на кордоні з Білоруссю

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Латвійське військо проводить позапланові навчання на кордоні з Білоруссю, які триватимуть до 12 грудня 2021 року.

Про це інформує сайт LSM.

Масштабні позапланові військові навчання почалися на південному сході регіону Латгалія.

У навчаннях задіяли чотири бригади національної гвардії. Їхня мета – перевірити координацію великої кількості з’єднань і командних пунктів, логістику, мобільність та процедури прийняття рішень.

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що в навчаннях візьмуть участь близько трьох тисяч військових.

Водночас міністр оборони пов’язав навчання з кризою на кордонах Європейського Союзу із Білоруссю.

“Я попросив оголосити військові навчання в латгальському регіоні, щоб наші білоруські колеги, так би мовити, знали, що це не просто так”, – сказав урядовець.

Про військові навчання проінформували країн-учасниць ОБСЄ, включно з Росією і Білоруссю.

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Польські прикордонники зафіксували, що білоруси готують мігрантів до великого прориву кордону

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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