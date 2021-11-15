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Бригада швидкого реагування Нацгвардії вирушає посилити кордон України від мігрантів

15/11/2021 15:42

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України вирушає захищати західні рубежі України від нелегальних мігрантів.

Про це в понеділок, 15 листопада, повідомила пресслужба військової частини.

Гвардійці наголошують, що мігрантів північні “сусіди” України використовують в якості “гібридної зброї проти Європи”.

“Наша бригада готується виїжджати на захід виконувати бойове завдання із захисту нашого суверенітету і недоторканістю нашого кордону… Пересічні люди можуть сказати, що в принципі немає нічого простішого, ніж наставити кулеметних позицій і наробити дірок в тих, хто спробує перетнути наш кордон. І пересічна людина матиме рацію. Частково. У нас є всі засоби та ресурси, щоби успішно воювати як із диверсійно-розвідувальними групами, так і з батальйонно-тактичними групами, механізованими підрозділами. Але що робити, якщо авангард прориву кордону очолять жінки та діти. Бо в нас триває гібридна війна і це вже було”, – каже пресофіцер бригади Харитін Старський, пригадуючи 2014 рік на Донбасі, коли цивільні мешканці блокували колони військової техніки.

“Саме тому в це відрядження ми їдемо озброєні не лише нашими стандартними інструментами боротьби і захисту нашого суверенітету, але і з спецзасобами. В разі будь-яких збройних провокацій із того боку противника ми готові застосувати увесь наш арсенал, який маємо в наявності і захистити державний кордон”, – резюмував речник бригади.

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Ще одна група мігрантів прорвалася до Польщі. Поліцію атакували камінням

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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