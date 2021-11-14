Росія поставить Білорусі літаки й вертольоти, засоби ППО та іншу зброю за контрактами

Керівники Білорусі й РФ Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Ілюстративне фото

Росія й Білорусь цьогоріч уклали угоди, що передбачають постачання білоруській стороні винищувачів, гелікоптерів, засобів ППО та інших видів зброї.

Про це заявив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв, якого 14 листопада цитують російські пропагандистські ЗМІ.

“Цього року з Білорусією були підписані контракти на постачання авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення”, – наводить слова Шугаєва агенція “РИА Новости”.

Директор ФСВТС підкреслив, що згадана техніка буде направлена білоруській стороні відповідно до термінів, зазначених у контрактах.

Напередодні президент Білорусії Олександр Лукашенко в інтерв’ю журналу “Національна оборона” заявив про зацікавленість Мінська в отриманні російських ракетних комплексів “Іскандер”.

За даними ЗМІ, у вересні Білорусь узгодила з Росією перелік озброєння, яке Мінськ закупить у Москви до 2025 року на суму понад $1 млрд.

Як інформувала “Новинарня“, 12 листопада Росія на тлі штучно створеної “міграційної кризи” перекинула на захід Білорусі батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.

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